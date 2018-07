La Lazio si muove da tempo per stringere e chiudere il sostituto di Felipe Anderson. Tare cercherà un'operazione flash, stile Biglia-Leiva, per chiudere immediatamente i conti e regalare ad Inzaghi l'ennesimo rinforzo. Il ds si sta muovendo in Brasile, Inzaghi sembrerebbe preferire la pista italiana.



CALCIOMERCATO LAZIO - Tare è stato avvistato nel Nord Italia, potrebbe decidere di lanciare l'assalto al Papu, lo cerca da 1 anno, era stato vicinissimo a chiuderlo. Percassi vorrebbe tenerlo, ma il suo cartellino ha una valutazione tra 10 e i 12 milioni di Euro: la Lazio ci sta pensando. Ad Inzaghi piace anche Petagna, ma Tare sta trattando, in quel ruolo, il brasiliano Wesley.