La Lazio muove la sua prima pedina per arrivare al talentuoso esterno oramai ex Sporting Lisbona Gelson Martins. Il nazionale portoghese è impegnato nei Mondiali, ma il suo entourage lavora per trovargli una sistemazione, dopo l'addio traumatico al suo club. E la Lazio si muove velocemente, provando ad anticipare tutti.



CALCIOMERCATO LAZIO - Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il direttore sportivo Igli Tare ha lanciato l'assalto, facendo la sua prima offerta per il giocatore: un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro più bonus. Per la Lazio si tratterebbe di uno stipendio top, la società ci punterebbe molto per aumentare ulteriormente il tasso qualitativo della rosa. Su Gelson Martins ci sono molti club inglesi, la trattativa, a breve, potrebbe farsi serrata.