La Lazio ha dimostrato in questa prima metà di stagione di poter disporre di un attacco di qualità, ma in caso di assenze la coperta si è dimostrata troppo corta. Per questo motivo Sarri ha chiesto almeno un rinforzo per il reparto avanzato e nelle ultime ore sembra essere Callum Hudson-Odoi uno dei papabili. Secondo i betting analyst, l’arrivo a Roma dell’esterno inglese vale 4 volte la posta. Leggermente attardata la coppia del Verona, Kevin Lasagna e Nicola Kalinic, in cerca di maggiore spazio dopo l’esplosione di Giovanni Simeone. L’acquisto dell’italiano si gioca a 4,50 mentre sale a 5 il croato. La dirigenza laziale pensa anche a due cavalli di ritorno: il più probabile sembra Keità Balde, anche lui proposto a 5 mentre sembra più difficile rivedere Felipe Caicedo a Roma, con tale eventualità offerta a 12.