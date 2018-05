Il calciomercato deve ancora iniziare, ma già suggestioni e nomi cominciano ad affollare giornali e media. In casa Lazio Tare dovrà fare i conti con il raggiungimento o meno dell'obiettivo Champions, ma c'è chi, come fa "France Football", gli propone un partner di Immobile per l'attacco.



CALCIOMERCATO LAZIO - Secondo "France Football", infatti, il camerunense Karl Toko Ekambi sarebbe l’attaccante giusto per la rosa biancoceleste. Il ragazzo classe 1992 ha sempre giocato in Francia e dal 2016 è accasato all’Angers, in Ligue1: in questa stagione ha collezionato 17 gol e 4 assist. Per lui la società francese ha già rifiutato un’offerta di 20 milioni a gennaio: "France Football" lo propone come partner di Immobile, chissà che Tare non ci pensi su...