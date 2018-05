La Lazio cerca una punta, torna di moda il nome di Lucas Perez, che sta per chiudere la sua seconda esperienza in Spagna, nel Deportivo la Curuna, in prestito dall’Arsenal.



CALCIOMERCATO LAZIO – Tutto da decidere, ancora, il suo futuro, una volta tornato a Londra: a fine maggio sarà l'Arsenal a stabilire la sua linea, anche a seconda del nuovo tecnico. La Lazio è alla finestra, serve una punta che possa affiancare o sostituire Immobile, e Lucas Perez è stato già vicino alla Lazio la scorsa estate. Gli era stato preferito Nani, Tare potrebbe sfruttare la sua grande amicizia con Luis Alberto per portarlo a Roma.