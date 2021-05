C'è anche Rodrigo De Paul nei pensieri del Milan per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport spiega che per arrivare i 40 milioni di euro richiesti dall'Udinese - che ha anche un'offerta dall'Atletico Madrid - i rossoneri possono inserire nella trattativa il cartellino di Hauge, oltre a 20 milioni e i risparmi da due ingaggi pesanti come quelli di Donnarumma e Calhanoglu.