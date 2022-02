Nella prossima sessione di mercato il Napoli andrà alla ricerca di un difensore centrale. Tra i nomi balzati nelle ultime settimane c'è quello di Jeson Denayer, classe '95 attualmente in forza al Lione. Il suo contratto a fine stagione scadrà e potrà firmare per un nuovo club.



Il Napoli tiene d'occhio Denayer. Ma non ci sono solo gli azzurri sulle sue tracce. Secondo quanto riportato da RMC Sport, ci sarebbero anche Juventus, Inter e Newcastle sulle tracce del centrale belga. Gli inglesi sembrano in vantaggio grazie alla disponibilità economica importante sulla quale possono contare.