Il Napoli è a caccia del nuovo difensore centrale. Sono tanti i profili seguiti da Cristiano Giuntoli che vuole regalare quanto prima l'uomo in più a Luciano Spalletti. Tra questi c'è Axel Tuanzebe, di proprietà del Manchester United e attualmente in prestito all'Aston Villa, dove però Gerrard non lo considera tra le prime scelte.



Classe '97, Tuanzebe è un difensore molto fisico. Il Napoli lo ha iniziato a seguire molto da vicino. L'obiettivo degli azzurri è riuscire a strappare un prestito, per poi procedere ad un eventuale riscatto. Si attende un feedback dall'Inghilterra. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.