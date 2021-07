Arriva dalla Germania una piccola grana per il mercato del Napoli. Amin Younes, infatti, è in rotta di collisione con l'Eintracht Francoforte che ha il giocatore in prestito dagli azzurri per un altra stagione e con diritto di riscatto a 3 milioni che era pronto ad essere esercitato. Il giocatore ha però ricevuto un'offerta dagli Emirati Arabi e sta cercando di forzare la mano per rompere l'accordo fra i due club.