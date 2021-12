Un clamoroso scippo di mercato è quello che il Genoa starebbe meditando ai danni del Napoli.



Il club rossoblù, nella ricerca di rinforzi per la propria retroguardia, ha infatti posato gli occhi anche su un obiettivo da tempo seguito con estrema attenzione dai campani. Si tratta del 23enne difensore olandese Danilho Doekhi.



Il ragazzo è in scadenza di contratto con il Vitesse, club nel quale milita e in cui fino a poche settimane fa ha lavorato l'attuale general manager del Grifone Johannes Spors. E proprio la conoscenza personale tra il giocatore e il neo-dirigente dei liguri potrebbe consentire a questi ultimi di superare il Napoli nella corsa al suo cartellino.



Lo riferisce il portale AreaNapoli.it, sottolineando anche come per aggiudicarsi le prestazioni di Doekhi potrebbero bastare meno di due milioni di euro.