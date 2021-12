Con l'addio di Manolas, il Napoli ha inevitabilmente bisogno di rinforzare il reparto arretrato. Per il mese di gennaio i centrali difensivi di ruolo a disposizione saranno solo Juan Jesus e Rrahmani, con Koulibaly impegnato in Coppa d'Africa.



Il nome forte in casa Napoli sembra essere quello di Marash Kumbulla, sondato anche da altri club tra cui il Torino. Giuntoli valuta anche Szalai del Fenerbahce e Sanchez del Tottenham. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.