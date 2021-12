Quello del terzino sinistro è diventato un vero e proprio tormentone a Napoli. I tifosi chiedono da tempo un rinforzo per quel ruolo, considerando che ad oggi c'è il solo Mario Rui, mentre Ghoulam è reduce da troppi problemi negli ultimi quattro anni. Diversi nomi sulla lista di Giuntoli che valuta anche Lucas Digne.



Digne è ai ferri corti con l'Everton, fuori dagli schemi di Benitez e il club inglese lo ha già rimpiazzato ufficializzando l'acquisto di Mykolenko dalla Dinamo Kiev. Il giocatore ex Roma quindi finisce sulla lista delle cessioni. C'è il forte interesse dell'Inter, ma anche quello del Napoli, che si è mosso per trovare un nuovo innesto a sinistra. L'operazione non sarà semplice da portare a termine, con l'Everton che vorrebbe monetizzare subito con la cessione a titolo definitivo. Sia Napoli che Inter, però, punterebbero su un prestito, visto anche il valore eccessivo (oltre 20 milioni) di Digne. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.