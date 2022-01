Il Napoli è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Diversi i profili seguiti, tra cui Fabiano Parisi, giovane talento dell'Empoli. Potrebbe essere un buon colpo in prospettiva futura ma anche per avere un rinforzo già dal mercato di gennaio, dato che è un 2000, quindi potrebbe essere inserito liberamente in lista tra gli under (il Napoli ha gli slot over al completo).



Oggi Tuttosport parla della situazione dell'affare. Il Napoli proverà a capire la fattibilità per una chiusura già a gennaio, se l'Empoli sarà disposto o meno a girare in prestito Parisi con obbligo differito di riscatto.