Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro per la prossima sessione invernale di calciomercato.



Tra i nomi più chiacchierati c'è indubbiamente quello di Ricardo Rodriguez. Il calciatore del Milan è chiuso dall'esplosione di Theo Hernandez, che lo ha superato nelle gerarchie.



Ora l'ex Wolfsburg si guarda attorno e Gattuso avrebbe individuato in lui il profilo adatto per rinforzare una fascia sinistra napoletana bersagliata dai vari infortuni e discontinuità di Ghoulam e Mario Rui. Gattuso ha già allenato al Milan il terzino svizzero, però la scelta potrebbe essere un'altra. Secondo quanto riportato dal portale turco Hurriyet, Rodriguez avrebbe già un accordo di massima con il Fenerbahce. La trattativa sarebbe basata su un prestito di un anno e mezzo.