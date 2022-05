La chiusura della stagione è alle porte e di conseguenza si avvicina l'apertura del calciomercato estivo. In casa Napoli ci saranno diversi cambiamenti, tra giocatori in scadenza, altri che diranno addio e altri ancora che entreranno per comporre la nuova rosa.



Tra i giocatori in dubbio c'è Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco non è mai riuscito ad esplodere definitivamente e il Napoli non lo ritiene incedibile. Qualora dovesse partire ecco pronta l'alternativa. La società di De Laurentiis ha messo gli occhi sul centrocampista del Bologna Svanberg. Le pretese da parte del club emiliano non sarebbero troppo alte, visto il contratto del giocatore in scadenza nel 2023. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.