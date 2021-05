Sampdoria e Torino si sfidano per un terzino svedese. Come scrive Sportbladet, i due club italiani hanno messo gli occhi su Alexander Jallow, laterale di destra dell'IFK Goteborg, club in cui milita anche l'ex Napoli Marek Hamsik. In scadenza nel 2023, il suo valore di mercato si aggira intorno al milione di euro.