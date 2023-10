La parola fine, 17 anni dopo. La vicenda Calciopoli almeno dal punto di vista dei club ha finalmente il suo epilogo finale. La Juventus ha infatti confermato nella giornata di ieri la propria riuncia all'ultimo procedimento rimasto aperto, ovvero il ricorso al Consiglio di Stato presentato all'epoca da Andrea Agnelli e che mirava a ribaltare la sentenza del Tar sul risarcimento danni chiesto dal club bianconero nei confronti di Inter e Figc.



LA LETTERA DELLA JUVE - "Rinuncia al ricorso in difesa e in rappresentanza della Juventus Football club contro la Federazione gioco calcio e Inter Milano spa. Firmato per conferma: dottor Gianluca Ferrero, presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Juventus". Con queste righe che anticipano 3 pagine di documento mandate al tribunale, scritte e sottoscritte dal presidente Ferrero, la Juventus ha messo nero su bianco la rinuncia al ricorso su Calciopoli. L’udienza sul ricorso numero 8258 era prevista, riporta il Corriere della Sera, per questa mattina.



ELKANN VS AGNELLI - Una strategia quella portata avanti da Ferrero, uno degli uomini di John Elkann all'interno del CdA della Juventus che viaggia in direzione completamente opposta a quella studiata e difesa dal cugino Andrea Agnelli che aveva scelto di non abbandonare mai i percorsi giudiziari pendenti con le istituzioni. Una svolta che segue, tra l'altro, quella dell'addio alla Superlega e della difesa nei "casi plusvalenze" e che mira a chiudere tutti i procedimenti ancora aperti che riguardano il club.