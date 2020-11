Il Corriere della Sera evidenzia tre casi di mercato per Milan, Inter e Juentus alle prese con i rebus sul futuro di Calhanoglu, Eriksen e. Quest'ultimo percepisce 7,3 milioni annui e attende un cenno da parte di Paratici per allungare il contratto che scadrà nel 2022. Il problema è che l'attaccante argentino, determinato a diventare il giocatore meglio pagato della rosa dopo Cristiano Ronaldo, ha sparato altissimo: la bellezza di 15 milioni. Il suo procuratore Jorge Antun, fiducioso, è sbarcato a metà settembre a Torino, convinto di poter formalizzare nel tempo di un amen il prolungamento. Si è fermato 41 giorni, prima di risalire sull’aereo e far ritorno a Buenos Aires: se ne riparlerà nel nuovo anno.Pagato 20 milioni lo scorso gennaio,guadagna 7,5 milioni di euro e qualora l’Inter (stizzita per le sue uscite appena decolla da Malpensa) lo cedesse già nella prossima finestra di mercato perderebbe i benefici fiscali del Decreto Crescita. Al momento di trattative impostate non c’è traccia, ma un ritorno in Premier League non è ipotesi così peregrina: nessuno ormai nasconde la difficoltà a ricucire un rapporto sfilacciato fra il giocatore e Antonio Conte.ha il contratto in scadenza e a Milano si trova a meraviglia. Per proseguire l’avventura però il club dovrebbe staccare un assegno da 6 milioni annui, cifra folle in tempi di pandemia e di fair play finanziario. Di certo l’agente sta bussando a più porte, da quella dell’Atletico Madrid alla più vicina della Juventus. La negoziazione per l’accordo prosegue, ma Maldini e Massara sono consapevoli che la strada per la fumata bianca è lunga e dagli esiti imprevedibili. Una cosa è però certa: qualora la firma non arrivasse, il Milan mai farà pressione al turco, intenzionato anzi ad utilizzarlo fino all’ultimo giorno per inseguire l’obiettivo della Champions.