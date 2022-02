La bellezza del calcio. In questo sport, come nella vita, gli esami non finiscono mai e i giudizi possono sempre cambiare col passare del tempo. Basti pensare ai due. Tre mesi fa, prima del derby d'andata, Calciomercato.com aveva lanciato un sondaggio su chi fosse il migliore tra loro due. Con un esito plebiscitario in favore dello. Fu la prima rete delle 5 realizzate in 6 gare di campionato per un bottino complessivo disu 19 presenze in questa Serie A. Stesso numero di partite giocate perin campionato. Lo spagnolo ha perso il posto da titolare nella squadra di Pioli, che domani a San Siro schiererà Kessié nel ruolo di centrocampista avanzato sulle tracce del regista Brozovic. Affiancato da Barella e