Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Friburgo, ritorno degli ottavi di Europa League, ed è partito dall'ultima novità, la data fissata per l'udienza al Collegio di Garanzia del Coni per il ricorso contro la penalizzazione nell'ambito del caso plusvalenze: "Importante per noi avere una data e per la squadra, sapere quando ci sarà la risposta definitiva e per cosa giocheremo ci dà una certezza".



EUROPA - "Vorrei fare i complimenti a Milan, Inter e Napoli per la qualificazione ai quarti di Champions League, è un risultato storico. L'Italia è dietro ad altri campionati, pensiamo a Inghilterra, Spagna, Germania. Credo che il risultato delle squadre di queste settimane sia merito delle squadre: speriamo sia di stimolo per il movimento italiano a migliorarsi a 360°".



POGBA - "Ci aspettiamo un gesto economico da lui o siamo pronti a prendere decisioni noi? Paul è il primo a non essere contento della situazione. Quando si parla di grandi giocatori tutto viene enfatizzato nel bene o nel male. Ho letto grandi titoli in negativo. Non abbiamo deciso di scaricarlo. E' arrivato alla Juve a 19 anni, ci conosce, sa che siamo come una famiglia che dà tanto e pretende tanto. Crediamo tanto in lui, se no non avremmo fatto nu contratto di 4 anni. Sa cosa ci aspettiamo come impegno, parliamo con lui tutti i giorni, sa che siamo vicini ma che non siamo felici, esattamente come non è felice lui".