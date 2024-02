Camarda e Stabile è sempre Milan-Inter: i due gioiellini da derby anche in Primavera

Di Francesco Camarda e Giacomo Stabile abbiamo già parlato a lungo nel corso di questa lunghissima stagione che li ha visti fra i giovani talenti più in rampa di lancio della nostra Serie A e in vista del derby Primavera Milan-Inter che prenderà il via a partire dalle 13 di sabato 24 febbraio. Un centravanti come da tempo non si vedevano a livello giovanile e un centrale dal futuro assicurato che, se i problemi fisici che li stanno frenando, soprattutto per il difesnore interista che è in dubbio per la gara, si sfideranno uno contro l'altro in campo.







TALENTI DA SERIE A - Le caratteristiche tecniche dei due sono note da tempo, fin dai momenti in cui, per entrambi, si sono aperte le porte della prima squadra. Camarda ha anche trovato l'esordio da record con Pioli, neanche 16enne, contro Fiorentina e Frosinone, ma ora è tornato in pianta stabile a disposizione di Ignazio Abate e in stagione ha all'attivo 28 presenze 3 assist e 11 gol uno più bello dell'altro. Stabile è invece stato il primo dei difensori aggregati da Simone Inzaghi dopo l'infortunio di Pavard ed è ancora nel giro della prima squadra alternandosi con la Primavera di Christian Chivu. Per questo sono solo 10 le presenze (1 gol) in stagione, ma anche 14 convocazioni e panchine con i grandi fra Serie A e Champions League.



RONALDO, RAMOS E GLI IDOLI - Entrambi fanno parte delle Nazionali Under 17 e Under 19 italiane, ma hanno mentalità e idoli differenti. Camarda ha da sempre Ronaldo il Fenomeno come idolo, guardava i video di Ronaldinho e Kakà, ma ora che lo può ammirare da vicino ha anche Ibrahimovic come punto di riferimento. Stabile invece ha legato molto con De Vrij in prima squadra, ma si ispira più ad Alessandro Bastoni come modello di centrale anche se da sempre ammira Sergio Ramos e Carles Puyol.



BOXE, TENNIS E VITA OLTRE IL CALCIO - Curiosità, il bomber rossonero se non avesse fatto il calciatore avrebbe voluto fare il pasticcere e ha la boxe come passione che coltiva oltre il campo. Il centrale nerazzurro invece adora la musica rap, avrebbe intrapreso la carriera di giornalista, ma non sportivo bensì di cronaca e oltre al calcio ha la passione per il tennis.



@TramacEma