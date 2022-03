, che emerge in fondo al tunnel che è stata la stagione del, fanalino di coda del campionato die ormai rassegnato ad una retrocessione difficilissima da evitare.(foto profilo Facebook Pordenone)originario di Monza,nella formazione di Bruno Tedino che, pur non riuscendo a migliorare la propria situazione di classifica, ha inviato segnali di risveglio e orgoglio sul piano delle prestazioni. E un grande contributo è arrivato proprio dall'attaccantecontro Como, Cremonese e Brescia., una statistica che ne ha ulteriormente consacrato il valore dopo l'annata di apprendistato vissuta tra le fila della Reggiana nel precedente torneo. E, sinonimo di garanzia e di qualità per tanti giovani talenti che si affacciano al professionismo:e una Supercoppa, oltre ad esordire in Uefa Youth League., dotato di un grande cambio di passo, in mezzo alle difficoltà del Pordenone si è rafforzato dal punto di vista caratteriale e si è consolidato da quello tecnico-tattico, collezionando numeri di tutto rispetto., ai quali si aggiungono pure 3 passaggi decisivi.- Ma ce ne sono degli altri che certificano ancora meglio il ruolo di giocatore assolutamente totalizzante assunto da Cambiaghi nella formazione friulana e all'interno del campionato di Serie B:, che a doti tecniche indiscutibili aggiunge pure un temperamento da combattente, considerando che nelle classifiche di squadra primeggia pure in quelle per tackle andati a buon fine e in falli commessi. Una luce di speranza nell'annus horribilis dei Ramarri,E dopo un'annata di consacrazione, per Cambiaghi si aprono anche nuove prospettive sul fronte del mercato, con l'Atalanta pronta a godersi a distanza le prodezze dell'ennesimo prospetto made in Zingonia.