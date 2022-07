Giorgio Chiellini ha lasciato la Juventus per iniziare una nuova avventura a Los Angeles, ma anche dagli Stati Uniti non ha mancato di fare un ultimo regalo ai bianconeri: l'ex capitano infatti ha dato il suo contributo per sbloccare l'affare Andrea Cambiaso.



IL RETROSCENA - Tutto definito per l'esterno sinistro, valutato 10 milioni di euro dal Genoa con la Juve pronta a inserire nell'affare Radu Dragusin valutato 6 milioni. A bloccare l'operazione tuttavia era proprio il centrale romeno, non convinto dai rossoblù e dalla prospettiva di scendere in Serie B dopo l'annata in prestito tra Sampdoria e Salernitana. Ecco allora l'intervento di Chiellini, che ha preso in mano il telefono e ha risposto ai dubbi di Dragusin: "Sei forte, non aver paura, ariverai in alto ovunque andrai", riporta La Gazzetta dello Sport. Un messaggio confermato anche dall'agente di Radu, Florin Manea, che ha contribuito a convincere Dragusin ad accettare il Grifone: si attende solo la fumata bianca definitiva, ma nell'ormai prossimo arrivo di Cambiaso alla Juve c'è anche lo zampino di Chiellini.