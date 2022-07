La Juventus accoglie Andrea Cambiaso. Il terzino sinistro classe 2000 arriva a titolo definitivo dal Genoa, che come parziale contropartita tecnica ottiene in cambio il difensore romeno Dragusin (classe 2002), nella scorsa stagione in forza prima alla Sampdoria e poi alla Salernitana.



Alle ore 10 Cambiaso è arrivato al J-Medical di Torino per sottoporsi alle visite mediche di rito. Sullo sfondo c'è il Bologna, che ha superato la concorrenza della Salernitana per ottenere il suo prestito.