Accordo raggiunto. Andrea Cambiaso è un giocatore della Juventus, per l'ufficialità mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto. A sbloccare la trattativa con il Genoa ci ha pensato il difensore rumeno Radu Dragusin, che dopo giorni di riflessione ha accettato la proposta rossoblu. L'affare si è chiuso sulla base di 4 milioni di euro più il cartellino di Dragusin, rientrato a Torino dopo le esperienze Sampdoria e Salernitana. Cambiaso potrebbe essere ceduto in prestito: su di lui Bologna (in una possibile trattativa per Arnautovic) e Salernitana.