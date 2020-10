Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto durante il Festival dello Sport parlando di Romelu Lukaku: "L'Inter è dipendente da Lukaku? Penso al primo tempo dell’anno scorso che l’Inter ha fatto al Camp Nou, una delle migliori partite, e davanti c’erano Alexis e Lautaro. Non per dire che Lukaku non sia importante, anzi… Ma è difficile analizzare un giocatore soltanto. Lukaku è molto importante per la squadra, ma lo sono tutti quelli che avete nominato".