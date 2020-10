Inversione di rotta in quota per Mario Balotelli. I betting analyst cambiano le carte in tavola nella scommessa sulla prossima squadra di Super Mario, complici le giocate arrivate nelle ultime 24 ore. Lo Spezia, ieri prima scelta sul tabellone, è scivolato in terza posizione con l’offerta passata da 5,00 a 7,50. In cima alla lista c’è ora il Bologna: il club rossoblù, in assoluto l’opzione più scelta dagli scommettitori, potrebbe salutare a breve Federico Santander e il suo sostituto potrebbe essere proprio Balotelli. Il sì dell’attaccante, riferisce Agipronews, è quindi passato da 7,50 a 5,50, davanti alla Major League Soccer, ora a 6,00 (da 5,00). Balzo in avanti anche per il Monza, già protagonista di una campagna acquisti di lusso: la squadra di Brocchi è stata "tagliata" da 23,00 a 10 volte la posta.