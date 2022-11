La seconda giornata del gruppo G dei Mondiali si apre con la sfida delle 11 tra Camerun e Serbia. Entrambe a zero punti, al debutto hanno perso rispettivamente con Svizzera e Brasile (in campo alle 17 nello scontro diretto per il primo posto). Tanta Serie A in campo stamattina: da una parte Onana, Anguissa e Hongla, dall'altra, oltre ai due Milinkovic, dovrebbero partire dal primo minuto anche Milenkovic, Kostic e Vlahovic. La partita sarà visibile in tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play.



Le probabili formazioni



Camerun (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Oum Gouet; Mbeumo, Chupo-Moting, Toko-Ekambi. Ct: Song.

Serbia (3-4-1-2): V. Milinkovic Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, S. Milinkovic Savic, Lukic, Kostic; Tadic; Vlahovic, A. Mitrovic. Ct: Stojkovic.