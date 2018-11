Mauro German Camoranesi si racconta a Pressing: "Il bello del Mondiale 2006 è che la gente ce lo ricorda di continuo, ovunque ti trovi, e ci ringrazia per questo. Per le persone è stato molto importante". L'ex centrocampista rivela poi un aneddoto riguardante la notte prima della finale contro la Francia: "Ciro Ferrara mi ha passato al telefono Maradona, il mio idolo. E lui mi disse: 'Dormi tranquillo, perché tanto domani diventi campione del mondo... Ha avuto ragione".



SULLA JUVE - "E' stato per me il momento più importante della mia carriera. Separo molto i primi 4 anni dai secondi 4 anni. Ho vissuto e sono cresciuto a livello sportivo e sociale. E' stato un posto meraviglioso per me".