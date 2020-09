Hugo Campagnaro, ex difensore dell'Inter, racconta a La Nacion un retroscena sulla sua esperienza in nerazzurro: "Non mi piace parlare male dei club in cui ho giocato o di situazioni del passato. Ma a un certo punto la squadra si trovava in una situazione difficile per via dei risultati ed era logico che i viaggi in Sudamerica per andare in Nazionale risultassero fastidiosi. Anche se eravamo già qualificati, venivamo comunque convocati tutti dal ct. Io avevo un piccolo problema alla pianta del piede e così l'Inter mi disse di non rispondere alla chiamata. Rispondo che dovevo presentarmi per farmi visitare dal medico dell'Albiceleste e loro danno l'ok; arrivo a Buenos Aires e mi controllano, mi dicono che avrei potuto giocare la seconda partita con l'Uruguay e così ho chiamato Milano e ho avvertito che sarei rimasto, cosa che non è piaciuta molto. Ho giocato i 90' contro l'Uruguay e sono tornato in Italia. Arrivo di giovedì e mi chiamano per giocare il giorno dopo con il Torino, ma mi faccio male in allenamento. Ebbene, lì il rapporto è diventato più teso, non è stato più lo stesso. Non voglio entrare nei dettagli... E' successo che Mazzarri ha lasciato il club, sostituito da Roberto Mancini che mi schierava come terzino destro in una linea a quattro. E' stato difficile per me adattarmi a quel sistema perché da anni giocavo a tre. Quindi dopo la Coppa del Mondo non hanno rinnovato il mio contratto e me ne sono andato, per quel fatto il rapporto si è un po' sporcato".