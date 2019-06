Rallentamenti all'orizzonte. In un'operazione che fatica a sbloccarsi ormai da diversi giorni: Joao Cancelo e l'addio alla Juventus, uno scenario che va delineandosi ma con tempistiche non così rapide come si augurava tutta la dirigenza bianconera. Perché il terzino portoghese è stato escluso dai programmi di Maurizio Sarri, è stato lo stesso nuovo allenatore nelle prime riunioni col ds Fabio Paratici a far sapere di. Insomma, via libera perché il Joao "anarchico" a livello tattico non fa per lui, con un carattere che non sempre è accomodante in termini di dialogo e insegnamenti dagli allenatori.- Eppure, l'. Pep Guardiola vuole a ogni costo Cancelo, ma dopo il rinnovo di Walker la società ha imposto di. Il terzino brasiliano alla Juve con una quarantina di milioni a completare il tutto, Cancelo al City; una soluzione che non soddisfa i bianconeri,. Non vanno esclusi quindi inserimenti di altri club o nuovi colpi di scena; la trattativa per Cancelo rimane in piedi con il Man City grande favorito, ma da giorni le parti sono fredde perché faticano a venirsi incontro. Nuovo appuntamento già fissato a brevissimo giro tra Paratici e Txiki Begiristain, uomo mercato del City. Per arrivare al traguardo. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com