Brutta esperienza per Vincent Candela. L'ex Roma è stato truffato dopo essere stato contattato da un'intermediario che gli aveva promesso di estinguere un mutuo da 700mila euro con la Deutsche Bank se avesse staccato un unico assegno da mezzo milione. L'intermediario in questione, tale Marco Landolfi, è sparito dai radar. Stando alla ricostruzione di Repubblica, Landolfi sarebbe una persona conosciuta in casa Candela. L'ex calciatore ha consegnato l'assegno a Landolfi, delegandogli le trattative con la banca. Quando ha capito che le trattative non erano neanche iniziate, ha denunciato Landolfi in sede penale per recuperare il denaro, scomparso, peraltro, dal conto corrente del presunto truffatore.