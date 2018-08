La carriera di Antonio Candreva potrebbe essere giunta a un nuovo punto di svolta. Un colpo di coda dell’imprevedibile mercato ha messo l’esterno italiano di fronte a una scelta e lui inevitabilmente dovrà riflettere sul da farsi. Si era già parlato di un eventuale addio all’Inter, ma si era vociferato anche di un suo rinnovo, nulla finora si è concretizzato, ma adesso alla finestra c’è il Monaco, che a sorpresa ha chiesto ai nerazzurri proprio Antonio Candreva nell’ambito della trattativa che potrebbe condurre a Milano Keita Baldé.



QUALE FUTURO? - Un colloquio, quello tra Inter e Monaco, che potrebbe procedere anche seguendo vie alternative, ma nei giorni scorsi tutto è stato impostato prevedendo l’inserimento di Candreva all’interno della trattativa. Per questo motivo in corso Vittorio Emanuele sono ore di attesa, l’ex Lazio dovrà esprimere una preferenza in tempi brevi e probabilmente parlerà anche con Luciano Spalletti per capire quale potrebbe essere il suo futuro all’Inter, dato che nel suo ruolo i nerazzurri hanno puntato su Matteo Politano e sono pronti a insistere su Keita a prescindere dall’eventuale partenza di Candreva. E poi c’è anche Karamoh che reclama spazio, un prospetto che l’Inter sta coltivando.



ORE DI RIFLESSIONE - Sono questi i punti che spingono Candreva a una profonda riflessione. Se è vero che l’esterno italiano non pretende un ruolo da titolare, è altrettanto vero che però vorrebbe sentirsi protagonista attivo di una squadra che prenderà parte anche alla prossima Champions League. Dall’altra parte c’è il Monaco, che invece offre prospettive diverse, nuovi punti di partenza che Antonio Candreva sta considerando.