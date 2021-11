L'ex difensore e Pallone d'Oro nel 2006 Fabio Cannavaro ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco un estratto riguardo la corsa scudetto:



MILAN - "Il Milan è la squadra che mi sta piacendo di più, gioca bene e lo fa con una naturalezza che impressiona. È dentro un progetto a cui sta dando continuità di risultati, sanno dove vogliono arrivare e hanno scelto di farlo rubando l'occhio. Alla ripresa va a Firenze, contro un'avversaria che ha una propria identità e ti toglie il fiato. Però è una delle tre che si giocherà lo scudetto, anche se c'è sempre una quarta della quale bisognerà diffidare".



INTER-NAPOLI - "È presto, i campionati si decidono a marzo, verrà la Coppa d'Africa e tutto ciò che conosciamo, ma Inter-Napoli può incidere in maniera anche definitiva o almeno indirizzare la stagione. Inzaghi deve vincerla, almeno non perderla, per non ritrovarsi troppo distante; e Spalletti vorrà invece una risposta chiara in uno scontro diretto: è consapevole che gare del genere valgano più delle altre per l'autostima del gruppo. E fanno la differenza non solo aritmeticamente. Il Napoli ha tanto del suo allenatore, che sa essere contemporaneamente leader e aziendalista, toccando sempre le corde giuste".



JUVE - "La Juventus non è mai fuori. Ha la vittoria nel suo Dna. Stanno sul pezzo, magari soffrono ma non mollano mai e Allegri poi si trasforma in garanzia".