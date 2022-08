Caos al Boca Juniors. Nell'intervallo della sfida contro il Racing, l'attaccante xeneize Dario Benedetto ha provato a spronare i compagni, chiedendo di dare di più, ma i suoi modi non sono piaciuti al difensore peruviano Carlos Zambrano, ripreso con veemenza anche in campo.



LA RISSA - Rientrati negli spogliatoi, Zambrano non ha lasciato correre: "Pensa a fare gol e chiudi la bocca". A quel punto la discussione è sfociata in una vera e propria rissa, con il difensore che al ritorno in campo ha mostrato un evidente ematoma in viso. Entrambi i calciatori saranno sospesi.