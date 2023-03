Lo scandalo che sta coinvolgendo il Barcellona in Spagna è stato ribattezzato "Caso Negreira" perché al club catalano vengono contestati i pagamenti fatti verso l'allora vice-presidente degli arbitri Enriquez Negreira. E dopo la notizia che perfino l'anticorruzione ha iniziato ad indagare sui pagamenti dei blaugrana nei confronti di Negreira, oggi El Pais ha pubblicato il verbale dell'interrogatorio che l'ex-arbitro ha sostenuto con il Fisco nell'ottobre 2021 e in cui fu ascoltato come testimone sulle indagini rivolte alle sue società Dasnil e Nilsad.



7 MILIONI - Le fatture contestate constano in 7 milioni di euro e Negreira le ha giustificate così: "Consistevano nell'andare a vedere le partite, personalmente o tramite altri ex arbitri, ed essere informato del motivo per cui erano state prese le decisioni".



NIENTE TORTI O FAVORI AGLI ALTRI - 'Il mio compito era quello di esprimere la mia opinione sulle partite in termini di arbitraggio e giocatori, soprattutto nel caso in cui il Barcellona si ritenesse svantaggiato. Era una consulenza tecnica. Il Barcellona voleva solo assicurarsi che non venissero prese decisioni contro il club, che tutto fosse neutrale e non ci fossero favori verso le altre squadre".