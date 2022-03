e che potrebbe vivere nella giornata di oggi il suo momento decisivo e più importante:per provare ad acciuffare una promozione diretta in Serie A più lontana dopo il pareggio contro il Pordenone che ha fatto scivolare la squadra lombarda a -4 dal secondo posto posto., il secondo di questa stagione dopo quello dello scorso febbraio successivo allo 0-0 di Cosenza - revocato solamente per la dura reazione della parte più calda del tifo all'avvicendamento con Diego Lopez e per la presenza della clausola "salvavita" inserita ad inizio nel contratto dell'allenatore piacentino - ein vista della ripresa degli allenamenti, fissata per il primo pomeriggio.per analizzare il momento della squadra, che ha mancato l'appuntamento con la vittoria nelle ultime 4 giornate e che a Pordenone, ultimo in classifica, ha offerto una delle prestazioni più deludenti dell'ultimo periodo, rischiando pure di andare incontro ad una clamorosa sconfitta. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso del presidente, già molto critica per la gestione della rosa da parte dell'allenatore.per provare a giocarsi fino in fondo le proprie carte nelle ultime 7 giornate:per sollevare dall'incarico il suo tecnico e superare la clausola che impedisce un avvicendamento nel caso in cui il Bresci si trovi nelle prime otto posizioni della classifica.- Anche a fronte di un veto tutt'altro che impronosticabile,E porterà, salvo colpi di scena, al ritorno in panchina del protagonosta dell'ultima promozione in Serie A nel 2019, un bresciano doc comeL'ex genio del centrocampo di Chievo e Palermo ha già dato la sua disponibilità (ma spinge per un contratto fino al 2024), nonostante la sua precedente esperienza alla guida delle Rondinelle si fosse conclusa in maniera non proprio amichevole, con un doppio esonero durante la stagione 2019/2020., ma Corini si sente assolutamente pronto a raccogliere l'eredità di Inzaghi anche in questo particolare momento della stagione. Se le prossime ore porteranno al superamento degli ultimi ostacoli, Inzaghi riceverà la comunicazione ufficiale del benservito e Corini dirigerà già questo pomeriggio il primo allenamento da nuovo tecnico del Brescia.