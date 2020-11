In questi giorni la questione dei laboratori dove le società di Serie A effettuano i tamponi è diventata una questione di primaria importanza nel dibattito calcistico. La Gazzetta dello Sport rivela che nel massimo campionato solo due club si affidano a entità fuori dalla propria regione: lo Spezia, che si rivolge alla Synlab di Firenze, punto di riferimento per la Uefa, e la Lazio, con la Futura Diagnostica di Avellino finita nell'occhio del ciclone.



C'È UN VANTAGGIO - Così scrive peraltro la Rosea: "In caso di test fuori regione la segnalazione di una positività alla Asl non è automatica, ma è responsabilità del club per permettere alle autorità sanitarie di disporre l’iter di legge (tracciamento, quarantena) per il contenimento del contagio. Con quel che ne consegue in termini di disponibilità agonistica degli atleti".