Il big match di Ligue 1 tra Psg e Lens in programma nella serata di sabato sta facendo discutere, ancor prima di iniziare. Per uno sciopero di AMP Visual TV, il provider televisivo che si occupa di mandare in onda le immagini della gara, i primi 15 minuti del match (in onda su Canal+ Sport in Francia) saranno senza Var e i telespettatori potranno guardare solo immagini trasmesse da una camera fissa. Nessun’altra telecamera, niente primi piani, nessun replay e nessuna immagine dei giocatori che entrano in campo.



Lo scrive Le Parisien che fa presente come lo sciopero abbia impattato anche sulla Top 14, competizione di rugby, andata in onda nello stesso modo. La gara è decisiva per la Ligue 1 con i parigini che provano la fuga in vetta e i giallorossi rimasti gli unici a poterli insidiare.