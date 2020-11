Il caso dei tamponi in casa Lazio continua a tenere banco, a poche ore dall'importante match contro la Juventus. A provare a fare chiarezza sugli esiti difformi dei test sostenuti al Synlab di Firenze, che hanno impedito a Immobile, Leiva e Strakosha di partecipare alle ultime due partite di Champions League, e quelli sostenuti al Futura Diagnostica di Avellino - che hanno attestato invece la negatività dei calciatori in questione, è ancora una volta Walter Taccone, proprietario della struttura irpina. "Nella Lazio non esistono casi di Covid, anche gli ultimi tamponi effettuati hanno escluso situazioni di positività all’interno della squadra e dello staff. Tutti i giocatori sono a disposizione di Inzaghi", dichiara a Il Corriere dello Sport.



Taccone aggiunge: "Gli esami vengono effettuati parallelamente a quelli svolti per conto della Uefa e Leiva e Strakosha, per noi, sono negativi. Mentre, nel caso di Immobile, segnaliamo una lieve reattività del gene N, che non è patogenicamente interessato all’infezione Covid-19. Non capisco perché mai avremmo dovuto fornire un dato diverso dalla realtà. Sarebbe gravissimo. In merito ai sospetti, non ho voglia di parlare. Chissà, forse qualcuno insegue un tornaconto personale. Ma per me l’argomento è chiuso. Zero commenti".