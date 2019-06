Awwwww my heart is bleeding or my Camer girls. They’ve come such a long way people. Give them a break. This is tough to watch Cameroon #ENGCMR #WomensWorldCup pic.twitter.com/C9y8pPvLRW — Art Becomes You (@artbecomesyou) June 23, 2019

Episodio spiacevole nel corso di Inghilterra-Camerun, terzo ottavo di finale in programma ai Mondiali di Francia. Nel corso del match, infatti, terminato 3-0 per le inglesi, il Var ha scatenato non poche polemiche. Subito dopo il gol del momentaneo 2-0, l'arbitro aveva inizialmente annullato la rete per fuorigioco, salvo poi tornare sui propri passi grazie alla tecnologia in campo, assegnando il gol.. E nel secondo tempo, la situazione non è migliorata: Nchout, infatti, aveva trovato la rete dell'1-2, annullata dal Var.