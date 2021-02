Cresce l'attesa per il derby di Milano che potrà dare una svolta alla classifica di Milan e Inter.Fabio Capello, intervenuto in esclusiva su calciomercato.com, analizza i temi di una partita molto sentita da ambo le parti."Il derby è sempre una partita tutta da giocare, i soliti discorsi sono veri perché è una partita a parte. C'è solo una cosa sicura: il viaggio di giovedì, la tensione della partita da parte del Milan la paghi. Magari i rossoneri mi smentiranno, ma visto che si sono allenati la settimana prima tranquilli per la partita contro lo Spezia e dovevano essere in una super condizione, in questa, avendo solo giocato, si troveranno ad essere essere in buonissime condizioni"."Hanno solo sbagliato una partita. Quando vai in campo sottovalutando l'avversario ti succede questo. Il derby ti mette adrenalina, il passato non vale a nulla. Che l'Inter sia in buone condizioni è una realtà. Non posso dire se sta meglio del Milan, quello lo vedremo solo in campo"."Le critiche ci sono state, è vero. Forse non meritava di uscire però quando ha trovato una squadra fisica ha avuto dei problemi, in Italia non ci sono squadre fisiche e quindi fa meno fatica. Poi Antonio Conte ha cambiato modulo e sistema di gioco, gioca più in contropiede e questo ha aiutato a mettere in evidenza le qualità e caratteristiche della squadra"."Lukaku sicuramente fa parte dei papabili ma io starei attento alla fascia destra con Barella e Hakimi che sono quelli che fanno sì che l'attaccante belga possa essere qualche volta più libero. Quando partono questi c'è sempre un pericolo"."Guardi, io ho allenato per tanti anni e non ho mai ragionato su una cosa del genere. Focalizzarsi su un solo obiettivo sarebbe un grave errore, perché poi pensi di avere partite facili e perdi con lo Spezia. Con tutto il grande rispetto che si può avere per l'ottima formazione ligure. Non si possono fare i conti, la squadra è li davanti da tanto tempo e sicuramente domenica scenderà in campo con il desiderio di tornare avanti sull'Inter"."Ibrahimovic ha ancora tanta voglia, tanta autostima e tanto orgoglio: sicuramente farà una grandissima partita. Non pensa mai agli episodi passati, riesce a cancellare e a produrre, veramente, il massimo partita dopo partita".