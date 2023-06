Fabio Capello ha parlato a firenzeviola.it dell'imminente finale di Conference League fra Fiorentina e West Ham: "La Fiorentina deve essere orgogliosa di essere arrivata in fondo a questo torneo, visto che spesso definiamo le squadre italiane "provinciali" quando giocano in Europa. La Roma ce lo ha insegnato lo scorso anno: a livello internazionale, quando giochi una finale e la vinci la soddisfazione è sempre grande. Match alla pari? Sì. Vedo una Viola pronta per affrontare l'appuntamento di Praga. Ho seguito bene la squadra di Italiano in questa competizione e credo che meglio di così non potesse arrivare. La Fiorentina ha grande potenziale, qualità e corsa: tutti aspetti necessari per giocare contro il West Ham



ITALIANO E I SINGOLI - Quando un allenatore è convinto delle proprie idee, si sente maturo per il salto di qualità ed allenare una big, io credo che possa e debba fare questo passo. Credo che Italiano prima con lo Spezia e poi con la Fiorentina abbia dimostrato di avere idee e di saperle trasmettere: è questo ciò che più conta. Amrabat e Rice? Parliamo in ogni caso di due ottimi giocatori ma il marocchino ha qualcosa in più rispetto all'inglese".