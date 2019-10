Fabio Capello analizza la vittoria della Juve sul Bayer: "Ronaldo? No, lui non lo fa (ride ndr). Lui ha riposato tutta la partita - dichiara a Sky Sport -. Però tre occasioni da gol...lui in area di rigore si muove come non si muove nessuno. Ha intuizione, velocità e capacità tecnica di essere sempre al momento giusto. Non corre, credo che ieri sera abbia fatto pochi chilometri ma tre occasioni da gol le ha avute, vuol dire che ha una qualità innata che altri non hanno. Anche nel Barcellona a Messi non viene chiesto di correre, deve rimanere fresco. Nelle mie squadre era così con Savicevic. Lo toglievo perché non correva e Berlusconi mi chiedeva perché. Poi ci siamo messi d'accordo. Totti correva un po', non tanto, a volte mi arrabbiavo con lui Montella e Batistuta perché i centrocampisti diventavano matti..."