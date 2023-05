Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l’ex allenatore, Fabio Capello, ha parlato di Napoli e dell’addio di Giuntoli, legando l’attuale direttore sportivo a una figura con cui in passato ha lavorato al Milan.





“Giuntoli? Io avevo Braida che mi consigliava giocatori per il Milan e gli credevo senza dar retta agli altri. Giuntoli è stato bravo a scovare giocatori e credo che possa essere una perdita importante per il Napoli”.