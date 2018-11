La doppietta realizzata contro la Spal spinge Ciro Immobile nelle scommesse sul capocannoniere di Serie A: i due gol realizzati ieri hanno portato l’attaccante della Lazio a otto reti complessive, a una sola marcatura di distanza da Krzysztof Piatek, ancora primo in classifica ma ormai a secco da quasi un mese. Il centravanti biancoceleste diventa dunque il primo concorrente di Cristiano Ronaldo, che con 7 gol è favorito a 2,25 sul tabellone Snai. Immobile, riferisce Agipronews, lo insegue a 5,50, dopo aver sorpassato Mauro Icardi, che ora vale 6,50. Per Piatek l’offerta sale a 7,50, mentre poco più in altro spunta la coppia del Napoli, Lorenzo Insigne e Dries Mertens, anche loro a 7 reti ed entrambi a quota 10,00.