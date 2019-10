La doppietta di ieri non è bastata a vincere contro il Bologna, ma è un bottino pesante per la classifica cannonieri. Ciro Immobile sale a 7 reti da inizio campionato e aggancia Cristiano Ronaldo nelle scommesse sul miglior bomber del campionato, titolo per il quale il portoghese è sempre stato favorito da inizio stagione. Ora l’attaccante della Lazio è a 4,00 come CR7 (che però è ancora fermo a 3 gol) e davanti a Duvan Zapata, arrivato a 6 marcature e offerto a 5,50. In quota si rifà avanti anche Andrea Belotti, a 5 reti e dato a 10,00, riporta Agipronews, davanti a Dries Mertens e Romelu Lukaku, entrambi a 12,00. Osservato speciale è Gonzalo Higuain, con soli due gol, ma entrambi pesantissimi (contro Napoli e Inter): per il Pipita le chance sono a 20,00.