Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Radiolina del tecnico Walter Mazzarri:“La prestazione con la Roma è stata importante contro una squadra con un bell’organico: meritavamo di vincere, Bellanova ha fatto una prova importante per dirne uno ma tutti hanno dato il massimo. L’allenatore sta cercando di valutare il meglio, Mazzarri è capace e scrupoloso. Sta cercando di venirne fuori, non è abituato alla sconfitta e non si capacita di questa situazione. Ma sono sicuro che ne usciremo.



Sulla sicurezza del posto.

"Lo ripeto, è l’unica certezza del Cagliari. Stiamo parlando con il presidente, sento voci strane di cessioni della società e lui è il primo volersi a salvare. Come si può dire che retrocedere sia un bene e un vantaggio? La nostra è una società sana anche dopo il covid, ma una retrocessione sarebbe drammatica. Lui crede in Mazzarri e nel lavoro che sta facendo, ci credo anche io e lo appoggio pienamente. Vedo il lavoro che sta facendo in campo e fuori dal campo, non si può giudicare solo quello che sta facendo la domenica. Il mister sta soffrendo per questa situazione, non ha mai vissuto una situazione del genere”.