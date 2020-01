Come riporta tuttosalernitana.com, è pervenuta alla Salernitana un'offerta dall'Avellino per Sedrick Kalombo, difensore ex Rimini in campo in tre circostanze in questa prima parte della stagione. Il trainer degli irpini Ezio Capuano lo ha chiesto esplicitamente alla nuova dirigenza: probabile che la trattativi si concretizzi in questi giorni.