Il Genoa è protagonista in questo fine giugno. Preziosi punta a scavalcare Sassuolo e Cagliari per Okereke dello Spezia. Ieri c’è stato un contatto proficuo, ma i rossoblù affonderanno solo in caso di cessione di Kouamé (vicino al Bologna). Genoa attivo pure in Argentina: sono vicini infatti De la Vega, attaccante del Lanus che si è messo in mostra al Mondiale U20, e Amione (offerta di 5 milioni), difensore centrale del Belgrano che a 17 anni è pronto al grande salto in Europa. La diplomazia è al lavoro con ottime sensazioni per il portiere Radu, che tornerebbe in prestito dall’Inter. Preziosi prova a chiudere anche per Barreca (Monaco).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, si allontana invece l’attaccante Caputo, diretto verso il Sassuolo. In programma oggi un vertice tra i neroverdi e l’Empoli: gli emiliani sperano di ottenere il via libera e accontentare De Zerbi. Caputo intanto ha fatto sapere che deciderà solo dopo le vacanze. È previsto l’inserimento di alcune contropartite gradite a Bucchi: Bandinelli, Dall’Orco e Ricci. Attesa intanto per la risposta di Boateng, che in settimana scioglierà il nodo relativo alla sua permanenza in Emilia. Piace sempre Fares (Spal) ma non c’è accordo tra club.